Sakarya'da DEAŞ üyesi yakalandı

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da, polisin düzenlediği terör operasyonda DEAŞ üyesi Irak uyruklu I.J.M. yakalandı. Evinde patlayıcı yapımında kullanılan 114 gram toz ele geçirilen I.J.M.´nin, Suriye´de örgüt içerisinde görev aldığı dönemde el yapımı patlayıcı yerleştirme faaliyetini yürüttüğü belirtildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonla DEAŞ üyesinin evine baskın düzenledi. Suriye´de örgüt içerisinde görev aldığı dönemde el yapımı patlayıcı yerleştirme faaliyeti yürüttüğü belirlenen Irak uyruklu I.J.M. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada patlayıcı madde karışımlarında kullanılan 114 gram toz madde ele geçirildi. I.J.M. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2023-03-14 14:30:15



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