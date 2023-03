AK Partili Alptekin adaylık için yola çıktı

SAKARYA, (DHA) SAKARYA'nın Sapanca Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Büşra Duygu Alptekin, 2023 genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.AK Parti Sakarya Teşkilatı'nda önemli görevlerde bulunan, 2015 yılından bu yana Sakarya Kadın Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren genç siyasetçi Büşra Duygu Alptekin, 2019 yılında seçildiği Sapanca Belediye Meclis Üyeliği görevinden istifa ederek, milletvekilliği adaylığı için başvuru yaptı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacağını dile getiren Alptekin, "21 yıl boyunca halkımız Sayın Cumhurbaşkanımızı seçtiği gibi bu seçimde de tekrar seçecektir. Bu kutlu yolculukta yeni bir başlangıç için bir kardeşiniz olarak ben de 'Haydi Bismillah' diyor, siz değerli Sakaryalı hemşehrilerimin ve tüm dava arkadaşlarımın dualarını bekliyorum" diyerek, yeni sürecin hayırlı olmasını diledi.PARTİLİLERDEN DESTEKKendisine destek veren teşkilat üyelerine teşekkür ederek, AK Parti çatısı altında aldığı her görevin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayan Alptekin, "Başta Liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Merkez teşkilatımıza, MYK ve MKYK üyelerimize, milletvekillerimize, İl Başkanlarımıza, belediye başkanımıza ve şahsıma bu güne kadar destek veren, inanan, yalnız bırakmayan AK ailemin her bir ferdine en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.'SAPANCA VE SAKARYA İÇİN HİZMETE DEVAM'"Bir şehri sevmek bir şehre emek vermeyi, samimiyetle şehrine hizmet etmeyi gerektirir" diyen Alptekin, gerek il kadın kollarındaki görevinde gerekse de Sapanca Belediye Meclis Üyeliği görevi sırasında bu duygu ve düşüncelerle hizmet ettiğini dile getirdi. Alptekin, "Hayattaki en büyük kazanım aynı yöne baktığımız, aynı duyguları paylaştığımız insanlarla milletimize hizmet etmektir. Şükürler olsun ki gerek AK Parti Sakarya Teşkilatı olarak gerekse Sapanca Belediyesi olarak daima bu hassasiyetle hemşehrilerimize hizmet ettik. Bu güzel ailenin bir ferdi olarak yıllarca mahalle mahalle, sokak sokak Sakaryalı hemşehrilerim için çalışmanın onurunu yaşadım. Şimdi de şahsıma inanan dava arkadaşlarımın da destek ve dualarıyla milletvekili aday adaylığıyla şehrimize yeni hizmetler kazandırmak için yola koyulma vakti! Sorumluluğumuz büyük ancak Sakarya'mıza ve milletimize olan sevdamız çok daha büyük" dedi.'DEPREM YARALARI SARILIYOR'Türkiye'nin geleceği için bu seçimin büyük önem taşıdığını vurgulayan Alptekin, şu ifadeleri kullandı:"AK Parti demek; Türkiye'nin sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda sigortası demektir. Karanlıkları aydınlığa, hüzünleri umuda dönüştürmek için 2001 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yakılan bu meşale, ilelebet milletimize hizmet edecektir." Deprem felaketine de vurgu yapan Alptekin, "Her doğal afet sonrası olduğu gibi asrın en büyük afeti olan Kahramanmaraş merkezli depremde de milletçe kenetlendik. Birlik ve beraberlikle tüm yaralarımızı yine saracak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremden etkilenen tüm şehirlerimizi tekrar inşa edeceğiz. Bu vesileyle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." DHA-Politika Türkiye-Sakarya DHA

2023-03-16 11:00:53



