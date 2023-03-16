Restoran sahibinin öldüğü 'kapanma saati' tartışmasında 10 şüpheli adliyede



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Sögütlü ilçesinde 'kapanma saati' tartışmasında restoran sahibinin öldürülüp, 2 çalışanın yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 13 Mart gecesi Söğütlü ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda bulunan 2 müşteriye çalışanlar, alkollü mekanlar için tanınan kapanma saatinin geldiğini bildirdi. Bu nedenle çalışanlar ile 2 müşteri arasında tartışma çıktı. Restoranın sahibi Selçuk Sorgut, olaya müdahale ederek, restoranı kapatacaklarını söyledi. Bunun üzerine 2 müşteri, silahlarını çekip Selçuk Sorgut ve çalışanları Bayer Ş. ve Ethem A.´yı vurup, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen yaralılardan Selçuk Sorgut, yolda yaşamını yitirdi. Diğer 2 kişi ise tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Karasu ilçesindeki operasyonla R.T., C.T., M.P., Y.Z.K., M.İ., S.İ., O.K., G.E., H.S. ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheli 10 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Söğütlü İsa ÇİÇEK

2023-03-16 11:42:53



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