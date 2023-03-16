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Restoran sahibinin öldürüldüğü 'kapanma saati' tartışmasında 10 şüpheli adliyede (2)

DHA

Restoran sahibinin öldürüldüğü 'kapanma saati' tartışmasında 10 şüpheli adliyede (2)


1 KİŞİ TUTUKLANDI, 9 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Sakarya'nın Sögütlü ilçesinde, 'kapanma saati' tartışmasında restoran sahibinin öldürülüp, 2 çalışanın yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden R.T. tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK
2023-03-16 23:59:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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