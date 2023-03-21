Araç kiralama şirketinde çıkan yangın otomobillere sıçramadan söndürüldü

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya)(DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir araç kiralama şirketi ofisinde çıkan yangın, park halindeki otomobillere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'nde İzmit Caddesi üzerinde Abdulkader U.'ya ait araç kiralama şirketi ofisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Ofisteki alevleri görenler itfaiyeyi aradı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle şirket binası önünde park halinde bulunan otomobillere sıçramadan söndürüldü. Yangında ofis malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2023-03-21 11:04:12
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.