Vekil Aday Adayı Alptekin: Sakarya `Türkiye Yüzyılı'na hazır



SAKARYA, (DHA)-AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı Büşra Duygu Alptekin, aday adaylık başvurusunun ardından ziyaretlerini sürdürüyor. Alptekin, "Aday adaylık başvurumuzdan hemen sonra yollara koyulduk. Belediye başkanlarımızı, il ve ilçe teşkilatlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, spor kulüplerimizi, kanaat önderimizi, iş insanlarımızı ve esnaflarımızı ziyaret ettik" dedi.2023 genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapan Büşra Duygu Alptekin, başvurusu sonrası Sakarya'da ziyaretlerini sürdürüyor. Yaptığı çalışmalarla vatandaşların teveccühüyle karşılaştığını belirten Alptekin, "Aday adaylık başvurumuzdan hemen sonra yollara koyulduk. Belediye başkanlarımızı, il ve ilçe teşkilatlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, spor kulüplerimizi, kanaat önderimizi, iş insanlarımızı ve esnaflarımızı ziyaret ettik. Sakarya'mızın tüm ilçelerinde hemşerilerimizle buluşmalarımız devam ediyor. Şehrimizin her insanına ulaşmak için zaman kavramını resmen hayatımızdan çıkardık. Sahada bu yoğun çalışmamızı gören hemşerilerimizin ilgisi bizi hem çok mutlu ediyor hem de sorumluluğumuzu artırıyor" ifadelerini kullandı.'SAKARYA TÜRKİYE YÜZYILINA HAZIR'14 Mayıs'ta Sakarya'nın yeni bir zafer yazmaya hazır olduğunu ifade eden Alptekin, "14 Mayıs, normal bir seçim tarihinden öte ülkemizin ve milletimizin müşterek geleceğine hizmet edecek olan devasa projelerin de tarihidir. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük atılımların ilk adımıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldan bu yana siyaset mühendisliği rafa kaldırılmış milletin iradesi üstün tutulmuştur. Bu siyasi iklim nice başarılı hizmetleri de beraberinde getirmiştir. Birbirinden değerli Sakaryalı hemşerilerimiz, saha çalışmalarımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize olan teveccühünü dile getirip, Türkiye Yüzyılı'na olan desteklerini ifade ediyorlar. Bu durum ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun en somut göstergesidir" dedi.'TÜRKİYE YÜZYILI BİR VİZYON MESELESİDİR'Alptekin, sözlerini şu şöyle sürdürdü:"Türkiye Yüzyılı kavramı; 21 yıllık tarihi hizmetlerle dolu olan AK Partimizin gelecek vizyonudur. Bu vizyon öyle bir vizyon ki; bizdeki muhalefetin bir yüzyıl daha geçse hayata geçiremeyeceği kadar geniş ufuk isteyen bir meseledir. Memleket meselesidir. Türkiye Yüzyılı'nda tamamen yerli üretimimiz olan insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracımız (SİHA) ile dünyada ses getiren Türk savunma sanayiimiz yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 70'lere çıkararak gelecek vizyonumuzu da ortaya koymuştur. Yine Milli Muharip Uçak, Kızılelma ve TCG Anadolu'nun yanı sıra Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg da ülkemizin birer gurur vesilesi olmuştur. 14 Mayıs zaferinden sonra bu değerli yatırımlarla kazanan hem ülkemiz hem de aziz milletimiz olacaktır."DHA-Politika Türkiye-Sakarya DHA

2023-03-23 12:05:20



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