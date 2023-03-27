Sakarya'da terör operasyonu: 23 gözaltı

İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI(Sakarya)(DHA)SAKARYA'da, polisin PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonla PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüpheli ile FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetleri sebebi ile haklarında yakalama emri bulunan 13 şüpheli olmak üzere, toplam 23 şüpheli şüpheli yakalandı. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK
2023-03-27 12:05:11
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