Milletvekili Aday Adayı Alptekin: 14 Mayıs'ta yeni bir zafere imza atacağız



"14 Mayıs'ta yeni bir zafere imza atacağız"SAKARYA, (DHA) AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı Büşra Duygu Alptekin, saha çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Alptekin, "14 Mayıs'ta bu zaferlere bir yenisi daha eklenecek. Türkiye Yüzyılı'nda kazanan hem Sakaryamız hem de ülkemiz olacak" dedi.AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı Büşra Duygu Alptekin, seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Alptekin, "Tarihi, kültürü ve doğasıyla huzur şehri olan Sakaryamızda deyim yerindeyse ayak basılmadık yer bırakmıyoruz. Gerek 8 yıllık İl Kadın Kolları tecrübem gerekse meclis üyeliğim sürecimde nice seçimlere nice zaferlere tanıklık ettim. 14 Mayıs'ta bu zaferlere bir yenisi daha eklenecek. Türkiye Yüzyılında kazanan hem Sakaryamız hem de ülkemiz olacak" diye konuştu. 'MİLLETİMİZ İRADESİNE SAYGI DUYANI SEVER'"2002 seçimlerinden bu yana devam eden zafer geleneği, bu seçimde de artarak devam edecek" diyen Alptekin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin bağrından gelen bir lideridir. Bir siyaset dehası, bir dünya lideridir. Milletimiz kendisi için bu kadar hizmet eden, uykusundan feragat eden, uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden Liderine 14 Mayıs'ta tekrar yetkiyi vererek Türkiye Yüzyılı meşalesini yakacaktır."'ESKİ TÜRKİYE YOK'Türkiye'nin AK Parti hükümeti döneminde yapılan yatırımlarla başarı yönünde büyük bir ivme yakaladığını kaydeden Alptekin, "Ülkemizin yakın siyasal tarihi iyi bir şekilde irdelendiğinde, AK Parti hükümetlerimizin milletimize olan büyük hizmetleri daha net anlaşılacaktır. Her on yılda bir yapılan modern veya post modern darbelerle milletin iradesine ipotek koymaya çalışanlara Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadroları daima 'dur' demiştir. Milletimizin tercihlerini yok sayan herkes milli irade duvarına çarpmıştır. 22 yıllık kutlu yolculuğumuzun en büyük öznesi daima milletimiz olmuştur. 14 Mayıs'ta yeni bir zaferle kazanan yine milletimiz olacaktır" dedi. DHA-Politika Türkiye-Sakarya DHA

2023-03-27 15:27:50



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