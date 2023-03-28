Ağaç raylara devrildi, demir yolu ulaşımı aksadı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde şiddetli lodosta raylara devrilen ağaç nedeniyle demir yolu ulaşımı aksadı.
Kentte gece saatlerinde lodos etkili oldu. Sapanca geçişinde saat 03.00 sıralarında şiddetli lodos nedeniyle devrilen bir ağaç, rayların üzerine düştü. Hatta bulunan elektrik tellerinin de bir bölümü koptu ve İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Grup Amirliği ve Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede önlem aldıktan sonra ağacı raylardan kaldırdı. Elektrik arızasının da giderilmesinin ardından demir yolu bakım ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası, ulaşım yeniden açıldı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2023-03-28 10:56:37
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