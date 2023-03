Boşanmak isteyen eşi ile tartıştı, araya giren kayınvalidesini vurdu

İsa ÇİÇEK/KARASU(Sakarya) (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesi Adalet Sarayı önünde E.T ile kendisinden boşanmak isteyen eşi A.T arasında tartışma çıktı. E.T tartışmaya dahil olan kayınvalidesi A.Ö.'yü tabancayla ateş ederek yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Karasu Adalet Sarayı önünde meydana geldi. E.T. ile boşanma aşamasında olan eşi A.T arasında çıkan tartışmaya kayınvalidesi A.Ö. dahil oldu. E.T., üzerinde taşıdığı tabancayla kayınvalidesi A.Ö.'ye ateş etti. A.Ö kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenler 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Ö. önce ambulansla Karasu Devlet Hastanesine, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayı gerçekleştirilen E.T. ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Tartışmanın 2 çocuk annesi A.T.´nin, E.T.'den boşanmak istemesi üzerine çıktığı iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

