AK Partili Alptekin: Milli iradeyi üstün tutan bir liderimiz var

SAKARYA, (DHA) AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı Büşra Duygu Alptekin, Türkiye'nin 14 Mayıs seçimleriyle birlikte yeni bir şahlanış sürecine gireceğini söyledi. Alptekin, "Milli iradeyi üstün tutan bir liderimiz var" dedi.AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı Büşra Duygu Alptekin, milletinin derdiyle dertlenen bir lidere sahip olduklarının altını çizdi. Alptekin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir seçime olan yolculuğumuz aynı zamanda yeni bir şahlanış dönemine de yürüyüştür. Türkiye Yüzyılı, kadim bir medeniyetin sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda yeni bir dünya idealine kavuşmasına yönelik atılan büyük bir adımdır. Milletin iradesini her daim üstün tutan liderimizin geniş ufkuyla hem ulusal hem küresel anlamda ülkemizi daha ileriye taşıma gayretidir. Milletinin derdiyle dertlenen bir dünya liderinin ve ülkesine hizmet etmenin garantisi olan AK Parti ailesinin bir ferdi olmaktan büyük onur duyuyorum" diye konuştu.'MİLLİ İRADEYİ ÜSTÜN TUTAN BİR LİDERİMİZ VAR'Türk milletinin büyük bir ferasete sahip olduğunu belirten Alptekin, "Milletiyle her daim hemhal olan, milletinin talepleri için gece gündüz demeden çalışan, ülkesinin çıkarları için diplomatik ilişkileri başarıyla sürdüren, tüm dünyada söz sahibi olan ve gıptayla izlenen bir lidere sahibiz. Ülkesi ve insanlık adına inandığı düşüncelerini tüm dünya kamuoyuyla paylaşabilen liderimiz, demokrasiye olan katkısıyla da Türkiye Yüzyılı'na şahitlik ettiğimiz günümüzde milletimizin sesi olmuştur. Büyük bir feraset sahibi olan milletimiz, sesi olan liderine 14 Mayıs'ta tekrar yetkiyi vererek milli iradeyi yok sayan herkese en güzel cevabı tekrar sandıkta verecektir" ifadelerini kullandı.'SANDIKLAR MİLLETİN SESİDİR'Alptekin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Her seçimde milletimiz tarafından sandığa gömülenlerin koltuklarını terketmemeyi alışkanlık haline getirdiği bir siyaset anlayışı var karşımızda. 2002 yılından bu yana girdiği her seçimde büyük bir zaferle çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs'ta da büyük bir zaferle çıkacak ve hemen akabinde muhalefet partileri milletin olmadığı masalarıyla baş başa kalacaktır. Sandıklar milletimizin sesidir ve 2002'den bu yana biz o sesi gönlümüzde, kalbimizde hissediyor ve daima milletimize hizmet ediyoruz. 14 Mayıs'tan sonra da bu hizmetler katlanarak devam edecektir."DHA-Politika Türkiye-Sakarya DHA

