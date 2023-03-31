Adapazarı'nda, sürücüsü geri manevra yapan çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü



İsa ÇİÇEK/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, sürücüsü geri manevra yapan çöp kamyonunun çarptığı F.G., yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Adapazarı Belediyesine ait Dağdibi Mahallesinde bulunan bir şantiyenin önünde meydana geldi. Şantiyeye giriş yapmak isteyen çöp kamyonunun sürücüsü, iddiaya göre, geri manevra yapmak isterken, evine gitmek isteyen F.G. isimli kişiye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde F.G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. F.G.'nin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

Çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2023-03-31 23:49:39



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