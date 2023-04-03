Sakarya'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA,(DHA)-SAKARYA'da polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışını engellemek için 3 farklı adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda; 14 bin 985 adet sentetik ecza hapı, 986 adet ecstasy hap, 441 gram sentetik cannabinoid maddesi, 207 gram metamfetamin maddesi, 100 gram skunk maddesi, 10 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet yarı otomatik, 2 adet tek kırma ve 1 adet süperpoze av tüfeği ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi. 11 şüpheli de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol ile serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK

2023-04-03 15:25:04



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