Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Suat Karanfiloğlu (70), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yenikent yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Adapazarı istikametine seyir halinde olan Suat Karanfiloğlu idaresindeki 54 ADA 332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karanfiloğlu´nun hayatını kaybettiğini belirledi. Karanfiloğlu'nun cansız bedeni sıkıştığı otomobilden itfaiye tarafından çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karanfiloğlu, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2023-04-05 13:12:25



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