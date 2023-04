Bakan Kirişci: Düzenlemeyle orman yangınlarında hayatını kaybeden 105 kişiye şehitlik verilecek (2)

İFTAR YEMEĞİNE KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sakarya Tarım Sektörü Temsilcileri toplantısı kapsamında çiftçilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Millet İttifakı'nı eleştiren Bakan Kirişci, 14 Mayıs´ta halkın gerekeni yapacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar bu memlekete gözle görülür bir katkısı olmamış olanların bu memleketin evlatlarına bir vaatleri ve bu vaatleri de gerçekleştirmek için asla bir çabaları olmadı, olmaz ve olmayacağını da görüyoruz. Tamamıyla bir çıkar birlikteliği olan, bu memleketin, bu aziz milletin, devletimizin burada sahip olması gereken bütün vasıflarını adeta bir çuvala koyup atma peşinde olanların kimler olduğunu görüyoruz. Masanın etrafında 6 kişi var ama başkalarının da olduğunu gördük. Bunların tamamının tek bir gayeleri var, ülkede cumhurbaşkanımız gitsin yerine kim gelirse gelsin. Bir cumhurbaşkanı karşıtlığı var ama öyle zannetmeyin. Bunların esas karşı oldukları müreffeh, gelişmiş, güçlenmiş bir Türkiye'den rahatsızlık duyan, o dışarıdaki çevrelerin bunlar içerideki iş birlikçileridir. Çok açık ve net olarak söylüyorum. Bunların başka bir gayeleri yok. Bunların bu ülkenin daha ileri, daha müreffeh, daha mutlu nasıl olacağına dair en ufak bir söylemleri, bir açıklamaları yok. Siz şu ana kadar hiçbir şey duydunuz mu? Yok. Ama bunlar, bu ülkenin 40 yıldan beri başına bela olan PKK terör örgütü ve onun içerideki uzantılarıyla bir olmaktan artık çekinmez hale geldiler. Bu konuda en ufak bir imtinaları yok. Her şey açık ve aşikar. Onlar da eğer iktidar olurlarsa Allah muhafaza nasıl bir değişiklik istediklerini, Türkiye Cumhuriyeti devletini istemediklerini görüyoruz. Çünkü bir devleti ayakta tutan o devletin sahip olduğu nitelikleridir. Şimdi bu nitelikleri masanın üzerinden itip kendilerine göre yeni bir Türkiye, yeni bir devlet tasarlama peşindeler, Rabbim bunlara fırsat vermeyecek. Çünkü bu aziz millet her zaman için basiretle ve ferasetle hareket etti. Hatırlarsanız bundan tam 77 yıl önce işte rahmetli Menderes `Yeter söz milletindir´ demişti. 14 Mayıs´ta inşallah bu millet `Söz de karar da milletindir´ diyerek bunlara bir kez daha bir tokat daha vurmuş olacak."

'BİZ BARIŞ İSTİYORUZ DEDİK'

Konuşmasında muhalefeti eleştirmeye devam eden Kirişci, "Hatırlarsanız RusyaUkrayna savaşı başladığında biz şunu demedik `Ya bizim Rusya'yla enerji dahil dış ticaretimiz var. Şu kadar hacmi var´ veya 'Ukrayna Avrupa Birliği tarafında, NATO tarafında biz Ukrayna'dan taraf olalım' demedik. Rusya'dan taraf olalım demediğimiz gibi. Peki ne oldu? Biz dedik ki her iki ülke de bizim için komşu ve dost ülkeler. Biz barış istiyoruz dedik. Bu söylemimizin gereğini yaptık. O zaman bu paçoz muhalefet hani şu yürüyen merdivene tersinden binen, Konya'nın bir şehir olduğunu unutup onu ülke diyen ve kadınlarımızın başındaki örtüye paçavra deyip ve bunun bir metre bez parçası olarak nitelendiren hızını alamayıp bizim alnımızı koyduğumuz, Rabbimize kapandığımız, niyazda bulunduğumuz, secdeye kapandığımız o seccadeye ayakkabılarıyla basacak muhalefet bizi Rusya, Ukrayna konusunda eleştirmişlerdi. Tıpkı bir Libya´da ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var? Irak'ta ne işimiz var? dedikleri gibi. Asker değişimi de dahil askerlerin takası da dahil Türkiye taraflarla görüşebilen ülke olduğu için ve de tahıl koridoruna moderatörlük yaptığı için tarafları bir araya getirdiği için biz bir anda bu iki ülkenin yanı sıra tüm dünyanın da dikkatini çeken ülke olmaya devam ettik" dedi.

'TOGG'A TALİP OLACAKLAR, BU OTOMOBİLLERE BİNECEKLER'

Muhalefetin yerli ve milli projeleri haksız eleştiri yağmuruna tuttuğunu aktaran Kirişci şunları söyledi:

"İtalya´ya giderdik, bakardık İtalya Cumhurbaşkanı veya Başbakanı Fiat´a biniyor veya Fransa´ya giderdik Renault´a, Peugeot´ya biniyor, Almanya´ya giderdik Mercedes´e biniyor. Biz derdik ki acaba kendi ülkemizin yapacağı bir yerli otomobile ne zaman bineceğiz? Çok şükür bu da hani hikayeydi gerçek oldu. Sordular, `Bunun fabrikası yok, yapamazsınız, yapsanız kime satacaksınız, satamazsınız´ diye söylemediklerini bırakmadılar. Şimdi herhalde utanmadan, sıkılmadan bazı otoyollardan, köprülerden, havalimanlarından yararlandıkları gibi Togg´a da talip olacaklar ve bu otomobillere binecekler. Şimdi bizler de bakanlıklar olarak şimdilik sembolik olarak birer tane kendi kurumlarımıza almış olacağız. Biz de bu araçları inşallah makam aracı olarak kullanacağız." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sakarya / Serdivan Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR

