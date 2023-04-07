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İsa ÇİÇEK/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde trafik levhaları ile bariyerlere çarparak alev alan TIR'ın şoförü, hayatını kaybetti.

Kaza, 05.30 sıralarında D-650 kara yolu Yenice Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bilecik yönüne giden 07 V 2359 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, trafik levhaları ile bariyerlere çarparak alev aldı. TIR'da sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti. Kimliği tespit edilemeyen sürücünün cenazesi, otopsi için Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir süre kapalı kalan D-650 kara yolu Bilecik yönü, yapılan temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Pamukova İsa ÇİÇEK

2023-04-07 13:33:43



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