Otomobilin bahçeye uçtuğu kaza kamerada



Levent KIZILASLAN/KARASU, (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da, kavşaktan kontrolsüz geçen elektrikli motosiklete çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, binanın bahçesine uçtu. Motosiklet sürücüsü Ahmet E.'nin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Aytaç B. idaresindeki 06 RUY 04 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz olan geçmeye çalışan Ahmet E. yönetimindeki elektrikli motosiklete çarpmamak için manevra yapıp kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki binanın bahçesine uçarken, ön lastiği otomobile çarpan elektrikli motosiklet ise devrildi. Otomobilin sürücüsü Aytaç B., emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Yola düşüp sürüklenen elektrikli motosikletin sürücüsü Ahmet E. ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ahmet E. ambulansla kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Elektrikli motosikletin aniden yola çıkması ve manevra yapan otomobilin bahçeye düştüğü anlar görüntüde yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2023-04-11 16:13:54



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