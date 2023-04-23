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Yeni Altay Tankı'na ASELSAN'dan teknoloji desteği

DHA

Yeni Altay Tankı'na ASELSAN'dan teknoloji desteği


ARİFİYE (Sakarya), (DHA)ASELSAN, testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen Yeni Altay Tankı'nın bakım ve eğitimlerinin verilmesine yönelik araçlar sağlayarak, tankı ateş gücü, mobilite ve beka açısından üst seviyeye taşıdı.
ASELSAN, geliştirdiği askeri teknolojilerle Yeni Altay Tankı'nın gücüne güç katmak için çalışmalarına devam ediyor. ASELSAN tarafından geliştirilen sistemler, Altay Tankı'na yüksek atış gücü, yüksek beka kabiliyeti ve kendini koruma yetenekleri kazandırıyor. Altay Seri Üretim Projesi kapsamında üretilecek tanklara; Atış Kontrol Sistemi, Elektrikli Top ve Kule Takat Sistemi, Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, AKKOR Aktif Koruma Sistemi ve gömülü eğitim simülatörü ile bu ürünlere yönelik kullanıcı/bakım eğitimlerinin verilmesine yönelik araçlar, ASELSAN tarafından sağlanacak. ASELSAN bu özeliklerle dünya üzerinde bir tankı donatabilecek tüm elektronikleri bünyesinde üretebilen tek firma olarak ülkemizi temsil ediyor.
GÖMÜLÜ EĞİTİM YETENEĞİ DE YER ALIYOR
Gerçek sistem üzerinde sistem birimleri kullanılarak alınan uygulanan Gömülü Eğitim Sistemi konusunda da destek sağlayan ASELSAN, bu konuda da Yeni Altay Tankı´na katkı sağlayacak. Bu sayede gerçek sistem kullanıcısı, tankın operasyonel olarak kullanılmadığı zamanlarda farklı senaryolar işleterek yetkinliklerini geliştirebiliyor. Gömülü Eğitim Yeteneği ile milli muharebe tankımız Altay´da görev yapan personel kullandığı platformda eğitilebilecek.          
AKKOR SİSTEMİ TEHLİKELERİ BERTARAF EDECEK
Altay Tankı'nın en ayırt edici özelliklerinden birini, beka kabiliyetini çok önemli seviyede artıran AKKOR Aktif Koruma Sistemi'ne sahip olması oluşturuyor. AKKOR, bu yeteneği, düşük ağırlık maliyetiyle sağlıyor. Bu sayede tankın mobilitesi de maksimize ediliyor. Beka kabiliyetini en üst seviyeye çıkarmanın yanında tankların durumsal farkındalık yeteneğinde de önemli kazanımlar sağlanıyor.
Yeni Altay Tankı'ndaki ASELSAN ürünleri, tankçılıkta "Demir Üçgen" olarak adlandırılan ateş gücü, mobilite ve beka başlıkları altında toplanıyor. Ateş gücü için Volkan-II Atış Kontrol Sistemi, Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Nişancı İkinci Derece Görüş Alt Birimi, Tank Mürettebat Eğitim Sistemi, Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi; mobilite için Tank Sürücü Görüş Sistemi, Kule Kayar Bileziği kullanılıyor. (DHA)DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Sakarya / Arifiye Alişan KOYUNCU
2023-04-23 22:27:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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