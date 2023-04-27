Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci hızlı tren işletmecisi konumuna yükselttik



Alişan KOYUNCU/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşım konusundaki projelerle Türkiye´nin önemli bir konuma geldiğini ifade ederek, "Hızlı tren hatlarıyla ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Elektrikli Tren Seti'nin TCDD'ye teslim törenine katıldı. TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne gelen Bakan Karaismailoğlu, milli elektrikli trene binip, beraberindekilerle Sakarya Garı'na gitti. Burada kendisini bekleyenlere hitap eden Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaşım konusunda önemli bir ülke haline geldiğini ifade ederek, "Türkiye'nin dört bir köşesine aynı anda kazandırdığımız dev eserlerimiz; milletimizin hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımına hizmet ettiği gibi Türkiye Yüzyılı'nın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını da sağlıyor. Bakanlık olarak son 21 yılda ülkemiz ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 193 milyar dolar yatırım yaptık. Demir yollarında yerli ve milli teknolojileri üretmek, hat kapasitemizi genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için adeta bir seferberlik başlattık. Bu dönemde demir yollarının tamamını yeniledik. Milletimizin yarım asırlık hayali, hızlı tren hatlarını inşa ettik. Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul hızlı tren hatlarıyla ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik. Dünyanın en önemli projelerinden biri olan Marmaray'la 2 kıtayı birbirine deniz altından bağladık" diye konuştu.

'DEMİR YOLU AĞIMIZI 28 BİN 600 KİLOMETREYE ULAŞTIRMAYI PLANLIYORUZ'

Demir yolu ağları konusunda projelerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü anlatan Bakan Adil Karaismailoğlu:

"2022 yılı itibarıyla 13 bin 128 kilometreye ulaşan toplam demir yolu uzunluğunu, dün açılışını yaptığımız Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla 13 bin 896 kilometreye, bin 460 kilometre olan hızlı tren hat uzunluğunu ise 2 bin 228 kilometreye ulaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı sayesinde Kızılay-Kadıköy arasını da 80 dakikaya düşüreceğiz. 2053 vizyonumuz çerçevesinde hızlı tren hattımızı 13 bin 400 kilometreye, toplam demir yolu ağımızı ise 28 bin 600 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz."

'2030 YILINDA 56 SETE TAMAMLAYACAĞIZ'

Teslim edilen milli elektrikli tren setlerinin sayısının artırılacağını anlatan Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Milli elektrikli tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre, tasarım hızı ise 176 kilometre. İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirler arası çalıştırılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç konfigürasyonuna sahip. 5'li araçlı konfigürasyonunda yolcu kapasitesi 324'tür. Bunun yanında yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri Wi-Fi erişimi, yolcuların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri mutfak bölümü ve yiyecek içecek otomatları bulunmaktadır. Ayrıca bu araçlarda engelli yolcular için 2 adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası da mevcuttur. Şu ana kadar 2 prototip ve 1 seri set olmak üzere toplamda 3 set üretilen Milli Elektrikli Tren setlerinden 2024 yılına kadar 4 set, 2025 yılı sonuna kadar 15 set olmak üzere toplamda 22 set üreterek yolcu taşımacılığının önemli bir ihtiyacını karşılayacağız. 2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56 sete tamamlayacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Alişan KOYUNCU

2023-04-27 12:25:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.