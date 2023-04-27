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Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci hızlı tren işletmecisi konumuna yükselttik (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci hızlı tren işletmecisi konumuna yükselttik (2)


YILLIK TOPLAM 93,3 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sakarya´da Kozluk Köprülü Kavşağı ve Sakarya Bekir Paşa Otoyol Kavşağı´nın açılış törenleriyle KarapürçekAkyazı İl Yolu Temel Atma Töreni´ne katıldı.
Kozluk Köprüsü Kavşağı açılışında konuşan Bakan Karaismailoğlu, proje sayesinde yıllık 93,3 milyon lira tasarruf sağlanacağını ifade ederek, "Proje çerçevesinde toplam uzunluğu 92 metre olan üç köprü de inşa edeceğiz. Bildiğiniz üzere yüksek kapasiteli jeotermal kaynağın bulunduğu Karapürçek ve Akyazı yerleşkelerimizin sağlık turizmi bakımından önemli bir potansiyeli var. Her iki ilçenin de Türkiye'nin termal destinasyonu olma hedefi kapsamında çalışmalar yapıyoruz. Başlattığımız yol çalışmasıyla Karapürçek ve Akyazı'nın ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve özellikle yaz aylarında turizm sebebiyle yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacağız. Yol standardının artırılmasıyla ulaşım süresini 20 dakikadan 10 dakikaya düşüreceğiz. Trafiğin güvenli akışını tesis edecek, can ve mal emniyetini artıracağız. Ayrıca projenin tamamlanmasıyla Adapazarı-Karasu istikametinden gelen araçların D100 Devlet Yolu'na ve TEM Otoyolu'na girmeden Karapürçek ilçesine ve Akyazı-DokurcunMudurnu istikametine yüksek standartlı ve kesintisiz bağlanmasını sağlayacağız. Proje sayesinde zamandan 84 milyon TL, akaryakıttan 9,3 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 93,3 milyon TL tasarruf sağlayacağız ve karbon emisyon salınımını yıllık 1218 ton azaltacağız" dedi.
`GELECEĞE YOL AÇIYORUZ, TÜRKİYE´NİN YOLUNU AÇIYORUZ´
Bakan Karaismailoğlu, Bekirpaşa Otoyol Kavşağı Açılış Töreni´nde yaptığı konuşmada ise 21 yılda çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"21 yılda neyin sözün verdiysek yaptık. 100 yılda gerçek olabilecek projeleri böylesi kısa bir süreye sığdırdık. Bizim için durmak yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizi dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında hak ettiği yere yerleştirecek, Türkiye´ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu 21 yıllık bir istikrar yolculuğudur. Yeni hayaller kurmaktan ve milletimiz için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Aziz milletimiz bize her zaman güvendi. Biz de bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle, umutlu yarınları da inşa edeceğiz. Yürüttüğümüz çalışmalarla, geleceğe yol açıyoruz, Türkiye´nin yolunu açıyoruz."
`2003´TEN BERİ SAKARYA´DA 84 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK´
Konuşmasının devamında Sakarya´da yapılan yatırımlara değinen Bakan Karaismailoğlu, "2003 yılından bu yana Sakarya´nın ulaşım ve iletişim altyapısına 84 milyar liranın üstünde yatırım yaptık. Akyazı´dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu aracılığıyla Sakarya´nın ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezleri olan İstanbul ve Kocaeli ile olan bağlantısını yüksek standartlı yeni bir yolla güçlendirdik. Açılışını yaptığımız TEM Otoyolu´ndan şehir merkezine bağlantı sağlayan Bekirpaşa Otoyol Kavşağı da Sakarya´da başarıyla hayata geçirdiğimiz önemli projelerden biri oldu. Bekirpaşa Otoyol Kavşağı, 98 metrelik kavşak köprüsü ve 3,1 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor. Proje kapsamında ayrıca, bölgede 2,6 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol standardında inşa edilen D-100 Bağlantı Yolu´nun 1,2 kilometrelik bölümünü bitirerek hizmete sunuyoruz. Böylece, toplam 5,7 kilometre uzunluğundaki Bekirpaşa Otoyol KavşağıD-100 Bağlantı Yolu projesinin 4,3 kilometrelik kesimini tamamladık. Köprülü kavşak, gişeler ve bağlantı yollarından oluşan Bekirpaşa Otoyol Kavşağı ile, TEM Otoyolu üzerinden Sakarya´ya alternatif ve yüksek standartlı ulaşım imkânı tesis ettik. D-100 Bağlantı Yolu ise TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu arasında bölünmüş yol bağlantısını sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla ayrıca, buraya gelmeden önce yapım çalışmalarını başlattığımız Karapürçek-Akyazı Yolu´na ve devamında yapım çalışmaları sürdürülen Ormanköy-Akyazı-Dokurcun Yolu ile Sakarya-Mudurnu Ankara aksına TEM Otoyolu´ndan ve D-100 Devlet Yolu´ndan bağlantı da mümkün olacak" dedi.
`2022´Yİ 254,2 MİLYAR DOLAR İHRACAT İLE REKOR BİR SEVİYEDE KAPADIK´
2022 yılındaki projelerin önemini ve büyüklüğünü anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 21 yıldır sağlanan siyasi istikrar, her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da olumlu etki oluşturdu. Hayata geçirilen köklü ekonomik reformlar sayesinde avantajlı bir konuma geldik, yabancı yatırımcıların Türkiye´de yatırım yapması için uygun yasal altyapı tesis edildi. Güçlü bir ekonominin inşası için uygulanan politikalar, köklü reformlar ve dev yatırımlarla 2022 yılını 254,2 milyar dolar ihracat ile rekor bir seviyede kapadık. İşte bu istikrarın ve yatırımların devamı için 14 Mayıs yola devam deme günüdür" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Alişan KOYUNCU
2023-04-27 16:11:57

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