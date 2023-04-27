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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

DHA

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı


İsa ÇİÇEK/ AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada yola düşen 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde Akyazı D-140 karayolu Kuzuluk mevkisinde meydana geldi. Numan Furuncu (23) yönetimindeki 41 AJP 975 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobildeki iki çarpmanın şiddetiyle yola düşerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilden yola savrulan Ümit Çamur ve Engin Furuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Numan Furuncu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ümit Çamur ve Engin Furuncu'nun cansız bedeni de Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK
2023-04-27 19:21:25

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