Sakarya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 3'ü çocuk 9 yaralı

İsa ÇİÇEK/AKYAZI(Sakarya),(DHA)-SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 9 kişi, yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Özkan Ö. (42) idaresindeki 54 HC 008 plakalı hafif ticari araç ile Musa Kazım A. (87) yönetimindeki 34 DH 2982 plakalı otomobil çarpıştı. 2 sürücü ile araçlardaki Hanife Ç. (58), Şaziye A. (87), Kübra Ö. (38), Hena Aksa Ö. (8), Hiba Aksa Ö. (13), Muhammed Kudüs Ö. (5), ve Sevdanur C. (32), yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK
2023-04-28 12:27:01
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