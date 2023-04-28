Sakarya'daki trafik kazasında ölen 2 kişi, defnedildi

İsa ÇİÇEK/AKYAZI(Sakarya),(DHA)-SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Engin Furuncu (55) ile Ümit Çamur'un (48) cenazeleri, toprağa verildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Akyazı D-140 kara yolu Kuzuluk mevkisinde meydana geldi. Numan Furuncu (23) yönetimindeki 41 AJP 975 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araçtan savrulan Ümit Çamur ile Engin Furuncu hayatını kaybetti, sürücü Furuncu da yaralandı. 4 çocuk babası Engin Furuncu ile 1 çocuk babası Ümit Çamur için bugün cenaze düzenlendi. Cenazeler, evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Cuma Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan namaz sonrası cenazeler, Hasan Çavuş Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK
2023-04-28 18:01:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.