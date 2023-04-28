Sakarya'daki trafik kazasında ölen 2 kişi, defnedildi

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İsa ÇİÇEK/AKYAZI(Sakarya),(DHA)-SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Engin Furuncu (55) ile Ümit Çamur'un (48) cenazeleri, toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akyazı D-140 kara yolu Kuzuluk mevkisinde meydana geldi. Numan Furuncu (23) yönetimindeki 41 AJP 975 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araçtan savrulan Ümit Çamur ile Engin Furuncu hayatını kaybetti, sürücü Furuncu da yaralandı. 4 çocuk babası Engin Furuncu ile 1 çocuk babası Ümit Çamur için bugün cenaze düzenlendi. Cenazeler, evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Cuma Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan namaz sonrası cenazeler, Hasan Çavuş Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2023-04-28 18:01:38



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