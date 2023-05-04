Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)

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ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

Sakarya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, Hacer Tunca ile Nihat Çakıl'ın öldüğü kazada hastaneye kaldırılan İbrahim Tunca ile Murat Yılmaz da kurtarılamadı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaralı Burak Tunca'nın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK

2023-05-04 14:44:05



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