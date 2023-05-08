Kavgada ölen kişinin yakınları, cenaze namazı sonrası saldırganlara ait 2 eve saldırıp ateşe verdi



İsa ÇİÇEK/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Erenler ilçesinde silahlı kavgada ölen Mutlu Ayhan'ın (28) yakınları, cenaze namazı sonrası saldırganlara ait olduğu iddia edilen 2 evi taşlayarak eşyaları ateşe verdi. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile olay sonlandırılırken, iki evde maddi hasar oluştu.

İlçeye bağlı Küpçüler Mahallesi'nde 6 Mayıs gecesi, husumetli olduğu iddia edilen uzaktan akraba iki grup arasında çıkan kavgada, taraflardan birinin tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği Mutlu Ayhan (28) öldü, F.A. ve Z.A. yaralandı. Yaralanan 2 kişinin tedavileri devam ederken, kavgaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Polis silahı ateşleyen kişinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

CENAZE NAMAZI SONRASI OLAYLAR ÇIKTI

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Mutlu Ayhan, bugün Erenler Emniyet Camisinde öğle namazı sonrası Küpçüler mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazı sonrası Mutlu Ayhan´ın yakınlarından oluşan bir grup, diğer saldırganlara ait olduğu iddia edilen 2 eve taş atarak camlarını kırdıktan sonra evlerdeki eşyaları ateşe verdi.

Mahalle sakinleri durumu Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kalabalığa müdahale ederek dağıttı. Yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken iki evde maddi hasar oluştu. Polis şüphelileri belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler İsa ÇİÇEK

2023-05-08 18:32:22



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