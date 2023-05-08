Kavgada ölen kişinin yakınları, cenaze namazı sonrası saldırganlara ait 2 eve saldırıp ateşe verdi (2)

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Mutlu Ayhan'ın ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga olayında gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.A., A.A., M.A. ve G.A. ile 1 kişi savcılıkta serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 kişiden Y.A. ve E.A. tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile salıverildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler İsa ÇİÇEK

2023-05-08 21:20:57



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