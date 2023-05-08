Ciple otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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İsa ÇİÇEK/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu Akyazı Kızılcıkorman Mahallesi geçişinde meydana geldi. Akyazı istikametine giden Kudret T. yönetimindeki 54 HL 354 plakalı cip ile Muhammed Halil (25) yönetimindeki 34 DIR 316 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil önce otobüs durağına çarptı, ardından da takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Halil ve yanındaki Şadi Esat hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan 1'i ağır 2 yaralı ise sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2023-05-08 21:22:37



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