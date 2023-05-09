Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı (4)

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KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİM OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde olduğu seçim otobüsüne, miting alanı çıkışında taşlı saldırıda bulunuldu. Miting alanının yanındaki katlı otoparkın önünde gerçekleşen atılan taş sonucu otobüsün camı kırıldı. Polis ekipleri, otobüse taş atan kişinin 16 yaşında bir genç olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. (DHA)Dinçer AKBİR/SAKARYA (Adapazarı), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Dinçer AKBİR

2023-05-09 21:01:30



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