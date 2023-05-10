Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihar etmişti; cenazeleri memleketlerine gönderildi

İsa ÇİÇEK/HENDEK(Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde oğlunun mezarı başında intihar eden emekli polis Tuncay Gülenç (55) ile bağ evinde tabancayla öldürdüğü birlikte yaşadığı Emine Ercandoğdu'nun (38) cenazeleri, memleketlerine götürüldü.
Olay, pazartesi gecesi Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi'ndeki bağ evinde meydana geldi. Emekli polis Tuncay Gülenç, birlikte yaşadığı spor hocası Emine Ercandoğdu'yu tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayetten sonra geçen yıl intihar eden oğlu Gökmen Gülenç'in (26) mezarına giden Gülenç, burada tabancayla yaşamını son verdi. Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İşlemler sonrası Gülenç'in cenazesi, memleketi Giresun'a, Ercandoğdu'nun cenazesi ise İstanbul'a götürüldü. Cenazelerin, bugün öğle vakti defnedileceği öğrenildi.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Tuncay Gülenç'in, geçen yıl 30 Mart'ta hayatını kaybeden oğlu Gökmen Gülenç'in ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"30 Mart 2022 günü saat 14.30'da bizleri bırakıp, gittin. O anki acını yüzüme, kalbime ve yüreğime bir ok gibi saplayarak haykırarak gittin evladım. O an ben sana şifa olamadım evlat, olamadım. Ben Allah'ıma yalvardıkça 'Allah´ım bana buraya kadarmış' dedi. Kocaman bir yıl oldu evladım. Bu acıları ne unutacağım ne de unutturacağım, sana söz verdim evladım. Nefes aldığım her günüm, nefessiz geçen günlerim oldu artık. Mekanın cennet olsun, güzel evladım, canım oğlum, nurlar içinde uyu." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK
2023-05-10 11:36:38
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