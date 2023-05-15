Otomobil çarpan kadın öldü; kaza anı kamerada



İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, 4 gün önce yolun karşısına geçerken, otomobil çarpmasıyla Adile Balcı'nın (73) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 4 gün önce gece saatlerinde Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi´nde meydana geldi. Alaattin Aydın (21) yönetimindeki 34 PH 0184 plakalı otomobil, eşiyle yolun karşısına geçen Adile Balcı´ya çarptı. Balcı, yol kenarında bulunan, yaklaşık 3 metre derinliğindeki inşaatın temel kısmına savruldu. Aracından çıkarak, Balcı´ya yardıma giden sürücü Alaattin Aydın da inşaat alanına inmek isterken düşerek yaralandı. Kaza sonrası yardım etmek için duran İrfan Deveci (22) yönetimindeki 54 SA 275 plakalı otomobile de arkadan gelen İsmail Şirin (22) yönetimindeki 06 JB 066 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada, hafif ticari araçtaki Seval Şirin (24) ve Sinem Şirin (25) yaralandı. Yaralanan toplam 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alınan Adile Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Adile Balcı, 3 gün önce Sapanca ilçesi Yeni Mahalle´de öğlen aile kabristanlığına defnedildi.

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adile Balcı'nın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kadının eşiyle yolun karşısına geçtiği sırada, kendisine otomobilin çarptığı, eşinin ise son anda kurtulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, otomobilini yolda bırakıp koşarak gelen İrfan Deveci'nin otomobiline başka bir otomobilin çarpması ve Alaattin Aydın'ın olayın paniğiyle inşaat alanına düşmesi de yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2023-05-15 16:40:01



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