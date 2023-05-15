Kayıp üniversiteli boş arazide ölü bulundu; darp izine rastlandı

İsa ÇİÇEK/SAKARYA,(DHA)-SAKARYA'da hakkında kayıp ihbarı yapılan üniversite öğrencisi Bekir Türker'in (20) boş arazide cansız bedeni bulundu. Cesette darp izlerine rastlanıldığı için cinayet şüphesi ile soruşturma başlatıldı.
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olup, Adapazarı ilçesindeki Uzunoğlu İşhanı Mescidi'nde vekil imam hatiplik yapan Bekir Türker'den, haber alamayan arkadaşları polise başvurdu. Türker'in cep telefonu da Kuzey Terminal bölgesinde bulundu. Çalışma başlatan polis, Türker'in bu sabah Dağdibi Mahallesi'ndeki boş arazide cansız bedenine ulaştı. Darp izlerine rastlanan cenaze, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Otopsi sonrası Türker'in cenazesi, memleketi Uşak'a gönderilecek. Olaya ilişkin cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK
2023-05-15 17:42:03
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