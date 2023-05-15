Kayıp üniversiteli boş arazide ölü bulundu; darp izine rastlandı (2)

TABANCA İLE BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAPTANDI
Boş arazide ölü olarak bulunan ve darp izine rastlanılan Bekir Türker´in yapılan otopsisinde tabanca ile başından vurulduğu ortaya çıktı. Soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi olarak Türker'in bir miktar para karşılığı otomobilini kiraladığı E.Ö.'yü (17) gözaltına aldı. Araştırmada Türker'in otomobilini geri aldıktan kısa süre sonra motor arızısı yaptığını belirterek, 200 bin lira turarındaki masrafı E.Ö.'den ödemesini istedi. Bunun üzerine ikilinin buluştuğu ve çıkan tartışmada E.Ö.'nün tabanca ile Türker'i öldürdüğü öne sürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK
2023-05-15 21:40:28
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