2,4 milyon TL dolandırıcılık yapıp, paraları gece kulüplerinde harcamışlar



İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'da, sosyal medya üzerinden sahte ilanla büyü yapmak vaadi ile 235 kişiyi 1 milyon 645 bin TL dolandıran, üniversite öğrencilerine de kar verme vaadiyle kredi çektirip 750 bin TL haksız kazanç elde eden 5 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin dolandırdıkları paraları gece kulüplerinde eğlenerek harcadıkları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarındaki çeşitli hesaplar üzerinden, büyü yapma ilanı vererek kendilerine ulaşan vatandaşlardan para temin eden, sonrasında ise vatandaşları ifşa edeceklerini söyleyerek şantaj ve tehditle tekrar para isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin Sakarya ve Tekirdağ´da düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 1'i Tekirdağ'da, 4'ü ise Sakarya´da gözaltına alındı. T.A., M.E.T., R.G., S.K. ve H.O.´nun adreslerinde yapılan aramalarda ise 420 bin TL nakit para ile 13 cep telefonu, 2 bilgisayar, 8 adet yabancı uyruklulara ait sim kart, 10 adet başkasına ait banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin, 235 kişiyi 1 milyon 645 bin TL dolandırdığı öğrenildi.

Şüphelilerin ayrıca, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan ve Sakarya´da yaşayan vatandaşlara kar verme vaadi ile kredi çektirdikleri ve 750 bin TL de haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

PARALARI GECE KULÜPLERİNDE HARCAMIŞLAR

Şüphelilerin dolandırdıkları vatandaşlardan elde ettikleri paraları gece kulüplerinde eğlenerek harcadıkları ve o anları cep telefonlarıyla çektikleri ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK

2023-05-19 19:41:24



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