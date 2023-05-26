Sakaryaspor 0-1 Eyüpspor

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SAKARYA, (DHA)-

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Furkan Ürün

SAKARYASPOR: Cihan TopaloğluOğuz Yıldırım, Ümit Kurt, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Grechyshkin (Dk. 120 Mehmet Akyüz), Nalepa, Hakan Yavuz (Dk. 58 Dmitrov), Roshi (Dk. 113 Deni Milesovic), Burak Süleyman (Dk. 90 İbrahim Has), Kasongo

EYÜPSPOR: Harun TekinMurat Uçar, Claro, Uğur Demirok, Ömer Bayram, Taşkın İlter (Dk. 103 Bekir Yılmaz), Melih Kabasakal (Dk. 108 Alpaslan Öztürk), Sinan Kurt (Dk. 103 Recep Niyaz), Dibba (Dk. 66 Umut Bulut), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 66 Halil Akbunar) Babel (Dk. 83 Del Valle)

GOL: Dk. 120+2 Alpaslan Öztürk (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Bülent Uzun (Sakaryaspor), Cenk Ahmet Alkılıç, Halil Akbunar (Eyüpspor)

Eyüpspor, Spor Toto 1'inci Lig play-off ilk turunda deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor'u uzatmalar sonucunda 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Eyüpspor, yarı finalde Bodrumspor ile karşılaşacak.

7'nci dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Grechyshkin'in önünde kaldı. Grechyshkin'in uzak mesafaden şutunda top üstten dışarı çıktı.

22'nci dakikada Ömer Bayram´ın ceza sahasına yaptığı ortada Dibba´nın kafa vuruşu kalenin yanında auta çıktı.

59'uncu dakikada Roshi´nin ceza sahası dışından sert şutunda top direğin üstünden dışarıya gitti.

66'ncı dakikada Nalepa´nın kullandığı köşe vuruşunda Roshi sağ ayağıyla çektiği şutu direkten oyun alanına geri döndü.

101'inci dakikada Sakaryaspor savunmasının hatasıyla topla buluşan Halil Akbunar, kaleci Cihan ile karşı karşıya kaldı. Halil'in sol ayağıyla vuruşunda top yandan auta gitti.

120+2'nci dakikada Alpaslan Öztürk´ün uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

Mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılan Eyüpspor, play-off yarı finalinde Bodrumspor'un rakibi oldu.

DHA-Spor Türkiye-Sakarya DHA

2023-05-26 23:17:35



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