Ters dönen off-road aracında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı (2)- Yeniden

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İsa ÇİÇEK/SAPANCA (SAKARYA), (DHA)SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı offroad aracı takla atıp ters döndü. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Sedat Kirtetepe Caddesi Adapazarı DSİ kavşağında meydana geldi. H.K. yönetimindeki 54 AHF 530 plakalı otomobil, kavşakta K.K. yönetimindeki 54 EM 535 plakalı offroad aracına çarptı. Savrulan offroad aracı takla atıp, ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan K.K., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan K.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2023-05-27 13:56:42



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