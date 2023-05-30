Kaybolan 95 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ormanda bulundu



İsa ÇİÇEK/GEYVE(Sakarya),(DHA) SAKARYA´nın Geyve ilçesinde dün sabah evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Yeksune Akkavuk (95) ormanda AFAD, jandarma ve çalışmalara katılan gönüllülerce sağ olarak bulundu.

Geyve ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'ndeki evinden dün saat 09.30 sıralarında çıkan Alzheimer hastası Yeksune Akkavuk eve dönmeyince, yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, dün öğleden sonra bölgede arama çalışması yaptı. Çalışmalara gece saatlerinde ara verildi. Bu sabah saatlerinde yeniden arama çalışmaları başladı.

Arama çalışmalarına, Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 20, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'ndan 21, AFAD'dan 4, Sakarya Arama Kurtarma Derneği'nden 4 personel katıldı. Çalışmalarda ayrıca, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan 2 iz takip ve arama kurtarma köpeği ile 2 personel ve bölge halkından 20 gönüllü de görev aldı. Arama çalışmalarında dronlar da kullanıldı. Kayıp Yeksune Akkavuk, bugün öğle saatlerinde ormanda sağ olarak bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde herhangi bir sağlık sorununun olmadığı belirlenen Akkavuk, tedbir amaçlı Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Geyve İsa ÇİÇEK

2023-05-30 16:21:26



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