Sakarya'da, 'Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu' festivali



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da 'Karadeniz'de Pedal Çevirelim' projesi kapsamında 'Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu' festivali düzenlendi. 3 gün sürecek festivalde, bisiklet turları yapılacak; kentin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtılacak.

'Karadeniz'de Pedal Çevirelim' projesi kapsamında 'Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu' adı ile düzenlenen 3 günlük festival, dün millet bahçesindeki açılış programıyla başladı. 2 Haziran'da sona erecek festivalde, bisiklet turları yapılacak; Sakarya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtılacak.

'FARKINDALIK OLUŞTURACAĞIZ'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, açılış konuşmasında, "Proje kapsamında Karadeniz Bölgesi'ndeki geliri ve istihdamı artırmak adına önemli bir unsur olan bisiklet turizmi üzerine yoğunlaşıyoruz. Bunun yanı sıra var olan potansiyeli, akıllı uygulamalar geliştirerek ve bu uygulamalarla birleştirerek alandaki insan ve kurum kapasitelerini artırmayı amaçlıyoruz. Bu projemizin Türkiye'de, Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer büyükşehir belediyelerine, Karadeniz havzasında sınır ötesi ülkelerdeki belediyelere örnek olacağına inancımız tamdır. Bisiklet, geleceğin yeşil ve çevre dostu ulaşım aracıdır. Projemiz kapsamında bisiklet turizmini büyüterek farkındalık oluşturacağız" dedi.

Yüce, daha sonra projeye katkı sunan paydaşlara plaket takdim etti. Festivalde dün Ayçiçeği Bisiklet Vadisi rotasını geçen bisikletliler, bugün Sapanca-Taraklı güzergahında ilerleyecek. Festivalin son günü de katılımcılar, Acarlar Longozu-Karasu rotasını geçecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK

2023-06-01 12:44:27



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