Sapanca Ultra Dağ Maratonu 9'uncu kez koşuldu



İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),(DHA) SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde 9´uncu kez düzenlenen Kutup Ayısı Sapanca Ultra Dağ Maratonu, 12 ülke, 54 şehirden 1105 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Bu yıl 9´uncusu düzenlenen Kutup Ayısı Ultra Dağ Maratonu kapsamında 6 kilometre ile 40 kilometre arasında değişen 7 farklı parkurda yarışlar düzenlendi. 12 ülke ve 54 şehirden 1105 sporcunun katıldığı Ultra Dağ Maratonu, sporcuların ısınma egzersizlerinin ardından yarışmacıların 10'dan geri saymasıyla başladı. Yüzde 35´ini kadın sporcuların oluşturduğu etkinlik, düzenlenen birçok atölye çalışması ile festival havasında geçti. Sporcular keyifli manzaralar eşliğinde doğanın renkleri ile koşma imkanı yakalarken, parkurları en erken bitiren sporcu olmak için yarıştı.

Organizatör Ali Cem Aktaş, "Türkiye'nin en yeşil etkinliği diyoruz buraya. Çünkü yarış boyunca yağmur, çamur, güneş, sis ve yeşilin her tonu vardı. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

21 kilometrelik parkurda birinci olan Gözde Nurlu ise, "Geçen yıl bir alt kategoride koşmuştum. Bu sene biraz daha kendimi geliştirerek 21 kilometre koşarak 1´inci oldum. Yarış çok keyifliydi, herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Dereceye giren sporculara ödülleri ilçe protokolü tarafından ve sponsor firma temsilcileri tarafından verildi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maratondan görüntüler

-Ödül töreni

-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2023-06-04 17:25:49



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