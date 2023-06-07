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Karasu'da denize giren 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

DHA

Karasu'da denize giren 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi


Levent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 2 farklı plajda denize giren 2 çocuk, kısa süre arayla boğulma tehlikesi geçirdi. 2 çocuktan biri hastaneye kaldırılırken, diğeri ise ayakta tedavi edildi. 
İlk olay akşam saatlerinde, Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki halk plajında meydana geldi. 4 arkadaş denize girerken, çocuklardan Muhammet Ali S. (13), boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kurtarılan çocuk, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Diğer olay ise Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki halk plajında meydana geldi. 2 arkadaş serinlemek için denize girdi. Abdi Mustafa Ü. (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşının yardımı ile sudan çıkarılan Abdi Mustafa Ü.'ye, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu. Olay yerinde oksijen verilen Abdi Mustafa Ü., durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine hastaneye götürülmedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2023-06-07 19:51:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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