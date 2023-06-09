Elinde satırla sokakta bağırarak yürüdü; havaya ateş açılarak gözaltına alındı

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Levent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Karasu ilçesinde elinde satırla yürüyüp, bağırarak çevreyi rahatsız eden Serkan S., polis tarafından havaya ateş açılarak etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Serkan S., çıkarıldığı mahkemece psikiyatri servisine sevk edildi.

Gece saatlerinde Kabakoz Mahallesi Cemalettin Dere Sokak üzerinde elinde satırla bağırarak yürüyen kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Polis, elinde satırla bağırarak tehlikeli hareketler sergileyen Serkan S.´yi durdurmaya çalıştı. Serkan S., elindeki satırı bırakmayınca polis havaya ateş açtı. Daha sonra bir apartmana giren Serkan S., polisin müdahalesi ile kelepçelenerek gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Serkan S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece psikiyatri servisine sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2023-06-09 18:47:04



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