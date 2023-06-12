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İsa ÇİÇEK/ARİFİYE(Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde TIR´a arkadan çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Tevfik Türkcan (23), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunun Aşağı Kirazca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Tevfik Türkcan idaresindeki 54 ABG 815 plakalı otomobil, aynı yöne giden A.D. yönetimindeki 42 ADY 985 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Dorsenin altına giren aracın sürücüsü sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tevfik Türkcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Türkcan'ın cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye İsa ÇİÇEK

2023-06-12 12:32:04



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