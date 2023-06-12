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İsa ÇİÇEK/AKYAZI(Sakarya),(DHA)-SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Emirhan Çıbık (18) hayatını kaybetti, arkadaşı Semih Koç (17) ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Akyazı Ormanköy Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Emirhan Çıbık idaresindeki plakasız motosiklet, aynı yöne giden H.D. (39) yönetimindeki 31 AKE 503 plakalı TIR'a çarptı. Kazada Çıbık ile arka koltuğunda oturan arkadaşı Semih Koç, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri, sevk edildi. 2 arkadaş, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak sürücü Çıbık kurtarılamadı. Koç ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2023-06-12 15:23:10



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