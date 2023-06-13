Sakarya'da kapana yakalanan ayı kurtarıldı

İsa ÇİÇEK/GEYVE(Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Geyve ilçesinde ormanda, kapana yakalanan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak tedaviye alındı.
Geyve'ye bağlı Nuruosmaniye Mahallesi´nde dün akşam saatlerinde yakındaki ormandan bazı sesler duyan mahalleli bölgeye gitti. Mahalleli, burada tarlalara domuzların girip zarar vermesini engellemek için kurdukları kapana yakalanan ayıyı görünce, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber verdi. DKMP ekipleri, kapana sıkışan ayıyı uyuşturucu iğne bayılttı. Ağzı bağlanan ayı, daha sonra sıkıştığı kapandan kurtarılarak tedavi edilmek üzere götürüldü.
Ayının, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Geyve İsa ÇİÇEK
2023-06-13 14:27:47
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