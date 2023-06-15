Silah imalathanesine çevrilen iş yerine baskın: 3 gözaltı

İsa ÇİÇEK/ERENLER (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, silah imalathanesine çevrilen bir iş yerine polisin düzenlediği operasyonda 4´ü kurusıkı, 18 tabanca ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesinde silah imalathanesi olduğunu tespit ettiği bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 silah tamiri ve yapımında kullanılan masa üstü sabit matkap, 3 namlu, 16 mermi, 1 mengene, 1 matkap, 3 taşlama makinesi, 2 eğe, 5 tornavida, çok sayıda tabanca yayı, tetik mekanizması, ateşleme için iğne parçaları ele geçirildi. İş yerinde bulunan F.B., L.Y. ve Y.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler İsa ÇİÇEK
2023-06-15 12:51:54
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