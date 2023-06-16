DEAŞ şüphelisi, saklandığı çatıda yakalandı

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da, polisin terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, saklandığı çatıda yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgüyü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında DEAŞ'ın askeri yapılanma sorumlusunun da bulunduğu Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin saklandığı çatıda yakalandığı bildirildi.

Irak´ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK

2023-06-16 12:13:53



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