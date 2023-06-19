İsa ÇİÇEK/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda, TIR´a arkadan çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Hendek ilçesi Hamitli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yasin D. yönetimindeki 34 GCV 257 plakalı hafif ticari araç, yabancı uyruklu O.S. idaresindeki BR-278-KK yabancı plakalı TIR´a arkadan çarpıp, takla attı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Yasin D. ile yanında bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaralılar sıkıştığı yerden çıkartıldı. 3 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma ile Sadıka Sabancı Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK
2023-06-19 10:17:37
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