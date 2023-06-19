5 kişinin yaralandığı kaza, kamerada

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Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi´nde meydana geldi. Sibel Bektaş idaresindeki 34 SL 6767 plakalı otomobil ile sanayi sitesinden ana yola çıkış yapan Cengiz Alkan yönetimindeki 34 UD 3887 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza sanayi sitesinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2023-06-19 16:41:22



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