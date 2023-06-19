Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

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SARP DERESİ TAŞTI ŞANTİYEDEKİ TÜNEL SULAR ALTINDA KALDI

Sakarya'da gün içinde aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Sapanca ilçesindeki Sarp Deresi taştı. Taşan deredeki su, yüksek hızlı tren şantiyesindeki tüneli sular altında bıraktı. Şantiyedeki iş makineleriyle, suların verdiği zararı engellemek için çalışma yapıldı. (DHA)İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2023-06-19 18:37:18



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