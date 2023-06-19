Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (3)

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ATINI SULARA KAPILMAKTAN KURTARDI

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi. At arabasıyla sel sularına yakalanan bir kişi cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde vatandaşın, atının sel sularına kapılmasını önlemek için verdiği mücadele yer aldı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, aşırı yağmura rağmen atını korunaklı yere çekmeyi başardı. (DHA)İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2023-06-19 20:15:32



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