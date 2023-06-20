Kuzey Marmara Otoyolu´nda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAZADA AĞIR YARALANAN ÖĞRETİM ÜYESİ HASTANEDE ÖLDÜ

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Dr. Barış Erkan Yazıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 34 GTA 101 plakalı otomobil içerisinden ağır yaralı şekilde çıkarılan Barış Erkan Yazıcı'nın İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi´nde Dr. Öğretim Üyesi olduğu öğrenildi. (DHA)İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK

2023-06-20 00:18:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.